Stiri pe aceeasi tema

- Exporturile de produse alimentare ale Romaniei s-au situat anul trecut la peste 2,1 miliarde de euro, in crestere cu 24% fata de anul precedent, arata calculele facute de ZF pe baza datelor de la Institutul National de Statistica (INS).

- Deficitul comercial al Romaniei a crescut la 12,7 miliarde de euro in primele cinci luni ale anului, cu 3,8 miliarde, sau peste 40%, mai mult decat in perioada similara a anului trecut, conform unui comunicat al Institutului National de Statistica transmis Agerpres.

- Exporturile de marfuri produse in judetul Olt au depasit anul trecut 1,7 miliarde de euro, fiind in crestere fata de 2020, pe primele locuri la exporturi fiind produsele obtinute pe platforma industriala Slatina, respectiv cele din metale, cauciuc, materiale plastice si echipamentele electrice, potrivit…

- Coaliția de guvernare a decis, astazi, lansarea unui nou pachet de masuri sociale și economice “Sprijin pentru Romania”, in valoare de 1,1 miliarde euro. 1. Amanarea pentru 9 luni a ratelor la banci pentru cetațenii și companiile care se confrunta cu dificultați financiare din cauza crizelor multiple…