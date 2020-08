Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui proiect de hotarare de guvern, taxele pentru eliberarea si schimbarea pasapoartelor sau a permiselor auto vor putea fi platite online, prin sistemul ghișeul.ro. Inițiatorii au aratat ca, prin aceasta modificare legislativa, „Ghiseul.ro" devine un instrument si mai eficient prin care cetatenii…

- Cea de-a IV-a ediție a evenimentului „Claca de coasa” va fi organizata miercuri, 19 august, in Muzeul Satului din Dealul Florilor, incepand cu ora 17:00. Odinioara, in satul tradițional, claca reprezenta un mijloc de intrajutorare a membrilor comunitații pentru a face fața muncii agricole, dar și un…

- Primaria Timisoara, impreuna cu Teatrul Aualeu, invita timisorenii la un spectacol in aer liber. Evenimentul are loc vineri, 10 iulie, in Piata Sfantu Gheorghe, iar numarul de locuri este limitat. Spectacolul “Miorita” are loc de la orele 21.30 si se adreseaza tuturor iubitorilor de teatru. Aualeu este…

- Inițiatorii de la PSD spun ca prin acest demers au vrut sa atraga atenția asupra modului in care a fost gestionata, de guvernul liberal, criza medicala provocata de COVID-19. Ministrul, Nelu Tataru, le-a cerut parlamentarilor sa colaboreze pentru a aduce schimbari in sistemul sanitar și considera ca…

- Ediția de anul acesta aduce la Tg.Mureș producatori locali din Transilvania, dar și din Moldova. Targul se deschide oficial astazi la ora 11.00, și vine in sprijinul micilor producatori afectați de pandemie, spune purtatorul de cuvant al Primariei, Cosmin Blaga: Am decis ca, impreuna cu producatorii…

- La Inspectoratul Teritorial de Munca Maramureș se afla in pastrare in prezent 4978 de carnete de munca. Conform dispozițiilor art. 279 din Codul muncii, vechimea in munca stabilita pana la data de 31 decembrie 2010 se probeaza cu carnetul de munca. ″Reamintim pe aceasta cale tuturor persoanelor fizice…

- „Prieteni ai muntelui, de vineri va așteptam la Șuior! A venit și ziua in care sa ne revedem, sanatoși și frumoși. Incepand de vineri, 5 iunie, va așteptam zilnic de la 10:00 – 22:00 atat pe terasele din baza, cat și de la Cota 1000. Va rugam sa respectați toate masurile pentru protecție pe care le-am…

- Vineri, 5 iunie, de la ora 10.00 și de la ora 12.00, cei mici, la spectacolul ”Clovnii in vacanța” de Ionel Tanasa, regia fiind semnata de Iulian Bulancea. Reintalnirea cu cei doi clovni amuzanți, va fi in curtea Teatrului Municipal Baia Mare, de pe strada Crișan numarul 8. Aceștia vor povesti intamplari…