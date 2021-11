Băimăreanul Cristian Balaj: Plec de la ANAD pentru un proiect important la CFR Cluj Presedintele Agentiei Nationale Anti-Doping, fostul arbitru international Cristian Balaj, a declarat, marti, in conferinta de presa organizata cu ocazia retragerii sale din functie, ca pleaca pentru un proiect important la CFR Cluj, acolo unde sunt „foarte multe lucruri de realizat”, informeaza AGERPRES . Balaj a mentionat insa ca in decizia de a pleca de la ANAD a contat si faptul ca la inceputul anului s-a pus in discutie la nivelul Guvernului inlocuirea sa din functie. „Sper ca este ultima mea zi aici, astept sa apara schimbarea mea in Monitorul Oficial. Sper sa nu ma schimb, sa raman acelasi… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

