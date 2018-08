Baimareanca ranita intr-un accident rutier petrecut in Bihor

Stiri pe aceeasi tema

- Concret, SMURD Oradea au fost solicitați sa intervina in Valea lui Mihai unde o persoana aflata in stop cardio-respirator a fost salvata de paramedicii subunitații de pompieri din localitate. La scurt timp de la acest incident a fost semnalat un nou caz la Campani unde un barbat, aflat intr-o…

- Marți, 24 iulie, in jurul orei 5:50, pe DN1 E60, pe raza localitații Negreni, s-a produs un accident rutier soldat cu decesul unei persoane. Conform primelor verificari, un barbat, in varsta de 34 de ani, din județul Bihor, in timp ce conducea un autovehicul pe raza localitații Negreni, dinspre Cluj-Napoca…

- Un accident de circulație s-a produs vineri dupa-amiaza, in jurul orei 14:30, pe DN1C, la intrare in municipiul Dej dinspre Gherla. Un conducator auto din județul Bistrița-Nasaud a ajuns la spital. Potrivit primelor informații, conducatorul unui autoturism marca Dacia Logan, un barbat in varsta de 70…

- Polițiștii din Iratoșu au depistat in trafic un barbat in varsta de 41 de ani in timp ce conducea un autoturism pe raza localitații, avand o alcoolemie de 1,24 mg/l alcool pur in aerul expirat. Cu o alcoolemie de 1,15 mg/l alcool pur in aerul expirat a fost depistat de polițiștii Biroului Rutier un…

- Principalul suspect in cazul uciderii profesorului din Baia Mare a fost prins de politisti marti noaptea, in localitatea Apa din judetul Satu Mare, la limita cu judetul Maramures. Politistii sustin ca tanarul avea un comportament ciudat.

- Lucratorii Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF) Sighetu Marmatiei au retinut in trafic un cetatean care transporta tigari de contrabanda de provenienta ucraineana, in valoare de 184.000 de lei, au informat marti reprezentantii institutiei, informeaza Agerpres."Politistii…

- USR sustine o lupta comuna a partidelor care doresc inlaturarea aliantei PSD-ALDE-UDMR de la putere, pentru a evita destructurarea statului de drept si indepartarea Romaniei de valorile si civilizatia Europei occidentale. In acelasi timp, credem ca Romania nu se construieste prin aliante bazate pe oportunitati,…