- Comedia romaneasca „Baieți deștepți” promite mult haz și acțiune Un film de acțiune-comedie care ii are in prim-plan pe Leo, Alex și Costi, o echipa de polițiști suspendați care sunt chemați inapoi la datorie pentru a investiga un baron local al drogurilor, Narcis, cu care au o istorie indelungata.…

- Alex Velea a stat cateva zile in Penitenciarul Jilava pentru a filma pentru „Baieți deștepți”. Artistul a povestit intr-un interviu pentru ciao.ro cum a fost la filmari.Incepand cu 13 octombrie, fanii lui Alex Velea vor putea vedea in cinematografele din toata țara filmul in care artistul are rol principal.…

- Delia a lansat piesa ”Miami”. Va fi pe coloana sonora a filmului ”Miami Bici 2” Delia, una dintre cele mai de succes artiste din ultimii ani in Romania, a lansat o noua piesa. Aceasta se numește „Miami” și este o colaborare cu Johny Romano. Semn ca este pe placul fanilor, videoclipul a strans aproape…

- Filmul Baieți Deștepți intra in cinematografe. Ce vedete sunt in distribuție! Incepand cu data de 13 octombie, un nou film romanesc va fi lansat in cinematografe. Producția este o comedie plina de acțiune și poarta numele Baieți Deștepți. Cel care semneaza regia acestui nou lungmetraj este Igor Cobileanski.…

- Filmul ii are in prim-plan pe Leo, Alex și Costi, o echipa de polițiști suspendați ce sunt chemați inapoi la datorie pentru a investiga un baron local al drogurilor, Narcis, cu care au o istorie indelungata. In mijlocul acțiunii inflorește o surprinzatoare poveste de dragoste intre Leo și Lara, mana…

- „Baieți Deștepți” e un film de acțiune-comedie in regia lui Igor Cobileanski, pelicula care va avea premiera in cinematografele din toata țara incepand din 13 octombrie. Lungmetrajul aduce pe marile ecrane o mulțime de nume mari ale entertainment-ului.Din distribuția filmului „Baieți Deștepți” fac parte…

- Artista a decis sa profite din plin de ultimele zile de vara și a plecat intr-o noua aventura fabuloasa, departe de Romania. Delia a facut furori in mediul online cu cele mai recente imagini din vacanta exotica. Cum s-a fotografiat artista in Mauritius. Delia, noi imagini spectaculoase din vacanța exotica…