- Trei barbați risca sa stea 30 de zile dupa gratii dupa ce au batut pe un al patrulea. Victima- amantul soției unuia dintre cei trei batauși. Mai mult, acesta nu doar ca a fost agresat, dar și dus și abandonat pe un camp. Polițiștii bistrițeni au reținut, pentru 24 de ore, pe trei prieteni care au batut…

- Trei persoane au decedat in urma unui incendi izbucnit vineri dimineata la Institutul de boli infectioase „Matei Bals'“ din București. Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, este in drum spre spital. „Din pacate trei persoane sunt decedate si a patru sub resuscitare. Trei persoane…

- Vulpița și Viorel nu dau viața de la oraș pe viața de la Blagești, chit ca trebuie sa munceasca la munca de jos. Cei doi lucreaza amandoi cot la cot, chiar daca Vulpița este insarcinata in 6 luni. Ce a ajuns Vulpița sa faca, pentru bani Astfel, cei doi fac curațenie prin casele oamenilor, pentru […]…

- Un gest observat in zona RAAL Bistrița a oripilat internauții. Dintr-o mașina a fost aruncat, la marginea drumului, un caine. Un participant la trafic a facut imediat poze și a istribuit in mediul online. Cainele nu a mai fost gasit, deși numeroși iubitori de animale au mers in cautarea lui. Mașina…

- Vaccinul anti-COVID reprezinta ‘singura solutie reala’ pentru intoarcerea ‘la viata normala’, a declarat, vineri, medicul Adrian Marinescu de la Institutul ‘Matei Bals’, in cadrul unei eveniment organizat online de Colegiul Medicilor Romania. ‘Daca vorbim de beneficiile pe care le are vaccinul aici…

- Acum, bebelușul este in ingrijirea medicilor de la Spitalul Judetean de Urgenta din municipiul Baia Mare.”Politistii din Baia Mare au fost sesizati prin S.N.U.A.U. 112 cu privire la faptul ca in jurul orei 21:00 (luni seara - n.red.), o femeie a gasit abandonat un bebelus pe strada Horea, din municipiu,…

- Adrian Marinescu, medic infecționist la Institutul ”Matei Balș” din București, vorbește in emisiunea Adriana Nedelea LA FIX despre noua tulpina de COVID-19, considerata de mai mulți experți ca fiind mai contagioasa și cu risc de a provoca o noua criza medicala. Romania și mai multe state membre ale…