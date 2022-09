Băiețel cuprins de flăcări după ce a aruncat benzină în foc Un baiețel de 6 ani din Vaslui a aruncat, seara trecuta, o sticla cu benzina in foc și a fost cuprins de flacari. Copilul a suferit arsuri pe fața și pe corp. Ambulanța Vaslui a intervenit in comuna Oșești pentru salvarea vieții unui copil in varsta de 6 ani care a suferit arsuri dupa ce a aruncat un recipient cu benzina in foc, potrivit stiripesurse.ro. Copilul a suferit arsuri pe fața și pe corp. Baiatul a fost transportat la Unitatea de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgența Vaslui. Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un copil in varsta de sase ani, din comuna Osesti, a fost preluat, duminica seara, de un echipaj de Terapie Intensiva Mobila din cadrul SMURD, cu arsuri la fata si torace dupa ce a aruncat o sticla cu benzina pe foc. ‘Echipajul ambulantei TIM a fost solicitat sa intervina in localitatea Buda, comuna…

- Un baiețel de 6 ani din Vaslui a aruncat, duminica seara, o sticla cu benzina in foc și a fost cuprins de flacari. Copilul a suferit arsuri pe fața și pe corp. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- O femeie insarcinata in sapte luni a fost ranita, sambata, in urma unui accident rutier petrecut in comuna Maraseni, fiind transportata la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean de Urgenta Vaslui. “Detasamentul de pompieri Vaslui intervine cu mijloace si forte specializate la un accident…

- Patru persoane, intre care o femeie insarcinata in luna a șaptea, au fost ranite, sambata, intr-un accident intre doua mașini, care a avut loc in comuna Ștefan cel Mare, din Vaslui, informeaza Știripesurse.ro. Salvatorii din Vaslui au intervenit la un accident rutier produs in localitatea Marașeni,…

- O femeie insarcinata in sapte luni a fost ranita, sambata, in urma unui accident rutier petrecut in comuna Maraseni, fiind transportata la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean de Urgenta Vaslui.

- Patru persoane au fost ranite si au ajuns la spital in urma unui accident petrecut, in noaptea de marti spre miercuri, in comuna Muntenii de Sus, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui, informeaza Agerpres. Potrivit purtatorului de cuvant al institutiei, Marius…

- Mai multe echipaje din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Vaslui au intervenit vineri dupa-amiaza la un accident rutier produs pe drumul național DN 15D, in apropierea localitații Canțalarești din județul Vaslui. Potrivit reprezentanților Inspectoratului de Poliție al Județului…

- Un grav accident rutier s-a produs miercuri dupa amiaza in județul Vaslui, pe drumul național DN15 D, au anunțat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Vaslui. Un tir incarcat cu dulciuri s-a rasturnat in albia unui rau. Potrivit reprezentanților Inspectoratului de Poliție al…