- Rusia a anuntat vineri ca a preluat controlul asupra unui aerodrom in nordul Siriei, pe care trupele americane l-au abandonat mai devreme saptamana aceasta, informeaza dpa potrivit Agerpres. Fortele militare ruse pazesc aerodromul, langa orasul Kobane de la frontiera cu Turcia, a precizat un oficial…

- Recent, la Istanbul au avut loc confruntari intre forțele de ordine turce și manifestanții kurzi. Forțele de ordine sunt acuzate ca folosesc manevre ilegale impotriva celor considerați inamici.

- Tiruri de artilerie ale fortelor Ankarei au vizat trupele regimului sirian si "lupte cu mitraliera" au avut loc dimineata la marginea satului Al-Assadiya din apropierea granitei dintre Siria si Turcia, potrivit Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), care a anuntat sase raniti in randul…

- Fortele kurde din Siria au anuntat duminica ca se vor indeparta de "intreaga frontiera" cu Turcia, in virtutea unui acord ruso-turc pentru incetarea ofensivei Ankarei din nordul tarii, relateaza AFP. Dupa lansarea pe 9 octombrie a acestei ofensive indreptate impotriva lor, fortele kurde…

- Fortele strategice ruse efectueaza exercitii militare masive in mai multe zone, inclusiv in Marea Neagra si in regiunea arctica, in cadrul actiunilor lansate dupa anularea Tratatului Fortelor Nucleare Intermediare (INF) si in contextul negocierilor privind Noul Acord START, anunța MEDIAFAX.La…

- Abandonati de Statele Unite, kurzii sirieni au chemat in ajutor fortele armate ale Siriei, cerandu-le sa se desfasoare in unele sectoare din nord, in special la Manbij si Ain Issa, la circa 30 de kilometri de frontiera cu Turcia. Armata turca si aliatii sai sirieni - fosti combatanti rebeli…

- Numarul persoanelor care au decedat in Irak in urma protestelor antiguvernamentale violente a ajuns la 88, au confirmat surse medicale și din cadrul forțelor de securitate, citate de Reuters preluat de mediafax.Protestele impotriva Guvernului au ajuns sambata in cea de-a cincea zi, iar 11…

- Peste 90 de milioane de morți și raniți, doar in primele ore și continentul european distrus. Aceasta ar fi statistica sumbra a unui razboi nuclear intre SUA și Rusia. Mai mulți oameni de știința care participa la un proiect al Universitații Princeton au simulat un razboi nuclear intre cele doua mari…