Stiri pe aceeasi tema

- Solistul și-a vandut un apartament sa-și duca traiul la standarul la care s-a obișnuit. ”Unul dintre apartamentele mele din Constanța a trebui sa-l vand ca sa ma intrețin. Celelalte le-am inchiriat turiștilor intreaga vara.Traiesc din banii de sezonul estival de anul trecut, dar și ei se termina in…

- Magistrații de la Curtea de Apel Craiova au dispus rejudecarea dosarului in care doi agenți de politie sunt acuzați de comiterea unor infractiuni de corupție. Politistii au fost condamnati la sase, respectiv cinci ani de inchisoare cu executare. In acelasi dosar a fost condamnat un brigadier silvic,…

- Un tanar de 18 ani din Deva disparut de Revelion a fost gasit mort miercuri, pe un teren de langa o cladire. Anchetatorii fac cercetari pentru ucidere din culpa, potrivit Mediafax. Poliția Hunedoara a anunțat ca a fost sesizata prin 112 cu privire la faptul ca pe un teren de langa o cladire…

- Un baiat in varsta de 15 ani si-a pierdut viata, sambata-seara, 2 ianuarie 2021, pe o strada din localitatea Bobicesti, dupa ce preotul dintr-un sat vecin l-a accidentat mortal, conducand mașina sub influenta bauturilor alcoolice, potrivit Adevarul. Accidentul a avut loc in jurul orelor 19.00. Baiatul…

- Potrivit politistilor, tatal copilului a sunat imediat la numarul de urgenta 112, insa medicii sositi la locuinta familiei nu au mai putut face nimic pentru baiat, astfel ca au declarat decesul. Baiatul nu a lasat in urma sa vreun bilet prin care sa isi justifice gestul. Trupul neinsufletit al copilului…

- O moarte ciudata a avut loc la Buftea, acolo unde o femeie a fost gasita cu limba sectionata. Vecinii au alertat Politia dupa ce victima a reusit sa strige cu ultimele puteri „hotii”. Politistii din Ilfov ancheteaza moartea unei femei din Buftea in conditii misterioase. Femeia a fost gasita in curtea…

- Doua femei și un barbat, audiați in cazul femeii incendiate la marginea drumului, au fost reținuți pentru 24 de ore, anunța Parchetul de pe langa Tribunalul Giurgiu. Potrivit unor surse judiciare, barbatul este proxenet, iar celelalte doua femei – surori din Ferentari – practica prostituția. Și femeia…