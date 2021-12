Băiat dispărut din Lugoj. Sună la 112 dacă îl vezi Georgian-Daniel-Adrian Rusanu din Lugoj a disparut din nou de acasa. Dispariția baiatului a mai fost semnalata polițiștilor și in data de 12 noiembrie, anul acesta. In 22 decembrie, baiatul in varsta de 14 ani a plecat spre școala de la domiciliul sau de pe strada Ceahlaului din Lugoj, iar pana in prezent nu a mai […] Articolul Baiat disparut din Lugoj. Suna la 112 daca il vezi a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

