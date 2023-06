Stiri pe aceeasi tema

- Familia și oamenii legii o cauta cu disperare pe Maria Gheoghiu, o tanara in varsta de 20 de ani care a disparut de acasa de mai bine de patru zile. Pe data de 9 mai, aceasta și-a anunțat parinții ca va avea cursuri la Facultatea de Litere din Iași de dimineața pana seara, iar de atunci nu a mai fost…

- L-AȚI VAZUT? Un barbat din Alba a fost dat DISPARUT. Poliția și familia in cauta Polițiștii din Alba cauta un barbat care a plecat de la domiciliu și nu a mai revenit. Persoanele care pot da informații care sa conduca la identificarea lui sunt rugate sa anunțe cea mai apropiata unitate de poliție sau…

- In aceste zile o criza alimentara este din ce in ce accentuata in Europa de Vest, mai ales in Marea Britanie. Deși in anumite zone in țara magazinele nu duc lipsa de alimente, se pare ca, cel puțin in zonele importante, s-a ajuns la o adevarata criza de legume, și in speța la lipsa din […] The post…

- Politia din Cluj-Napoca a fost sesizata, sambata, cu privire la faptul ca Farkas Loredana Tunde, 15 ani, a plecat voluntar, la aceeasi data, in jurul orei 13.00, de la domiciliul din comuna Floresti, localitatea Luna de Sus si nu a revenit. Potrivit IPJ Cluj, fata are 1,60 metri inaltime, 40 kg, ochi…

- Dispariție misterioasa! Nicușor a disparut la varsta de 16 ani, iar de atunci familia nu mai știe nimic de el. 5 iunie 1987 este ziua care a marcat viața familiei lui Nicușor, iar mama plange neincetat deoarece nu a mai primit niciun semn de viața de la copilul ei. Acesta a plecat fara sa spuna unde,…

- UPDATE: Potrivit purtatorului de cuvant al IPJ Vaslui, copilul a fost gasit și predat familiei. DISPARUT... Mobilizare impresionanta de forțe pentru un copil de 6 ani din municipiul Vaslui, care luni dupa-amiaza a disparut fara urma de sub ochii tatalui sau. Baiețelul se tragea pe bicicleta, pe strada…

- Politistii romani au facut publice, vineri seara, semnalmentele unui tanar in varsta de 23 de ani din Ucraina, care in urma cu o luna si-a anuntat familia ca vrea sa treaca inot raul Tisa pentru a ajunge in Romania. Mama baiatului a anuntat inca din 18 februarie autoritatile romane ca nu si-a mai putut…

- AȚI VAZUT-O? O femeie din Alba a disparut fara urma. Poliția și familia o cauta de mai multe zile Polițiștii din Alba cauta un o femeie care a disparut din Sebeș. Persoanele care pot da informații care sa conduca la identificarea sa, sunt rugate sa anunțe cea mai apropiata unitate de poliție sau sa…