Stiri pe aceeasi tema

- Un baiat de 10 ani din Buzau este primul copil din Romania infectat cu SARS-CoV-2 care a ajuns la Terapie Intensiva. Copilul a fost diagnosticat cu boala Kawasaki, care pare ca ar fi declansata de coronavirus. Boala ii poate pune in pericol viata, fiind un caz rar, unicat in Romania, conform Dianei…

- Un baiat in varsta de opt ani din Buzau, infectat cu coronavirus, este internat in stare grava in Secția de Terapie Intensiva a Spitalului Gomoiu din București. Este primul copil din Romania aflat in stare grava, dupa ce s-a infectat cu acest virus, și primul diagnosticat cu Sindromul Kawasaki, o afectiune…

- Un baietel de 8 ani din Buzau, confirmat cu COVID-19, a ajuns in stare grava la Terapie Intensiva, transmite Observatornews.ro. Este primul copil din Romania infectat cu noul coronavirus care ajunge la ATI, fiind diagnosticat cu boala Kawasaki, o afectiune ce poate fi declansata de noul coronavirus.…

- In saptamana 31 august - 6 septembrie, 34.4% din totalul cazurilor s-au inregistrat in București, Bacau, Iași, Bihor si Prahova. In opt județe si in București se inregistreaza o rata de incidența cumulata peste 100/100.000 locuitori. De asemenea, infectarile au intrat pe un trend ascendent in 13…

- In plina pandemie de coronavirus, cand accesul romanilor este restrictionat in multe tari, acestia au ales sa plece in vacanta in Romania. In timp ce marea majoritate a romanilor se inghesuie pe plajele de pe litoral, alte zeci de persoane au ales o plimbare pe munte. FOCAR de coronavirus…

- Institutul de Pneumologie ”Marius Nasta” din București numai are locuri libere in secții pentru pacienții cu COVID-19, iar secția deAnestezie și Terapie Intensiva este plina, dupa ce numarul celor infectați acrescut alarmant in ultimele zile. Cat de grave sunt cazurile de la cel maimare spital de pneumologie…