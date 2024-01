Stiri pe aceeasi tema

- Un adolescent in varsta de 16 ani a murit, joi seara, dupa ce autoutilitara in care se afla a lovit un camion stationat, pe DN 2, in judetul Vrancea. Traficul a fost blocat in urma accidentului.

- Polițiștii Serviciului Rutier Vrancea au fost solicitați prin apel 112 sa intervina la locul producerii unui accident rutier – Marașești – Haret -DN2 E85. Conform primelor informații de la fața locului, coliziunea a avut loc intre un camion, o autoutilitara și un autoturism. La acest moment, unui pasager…

- Polițiștii Serviciului Rutier Vrancea au fost solicitați prin apel 112 sa intervina la locul producerii unui accident rutier-Marașești – Haret -DN2 E85. Conform primelor informații de la fața locului, coliziunea a avut loc intre un camion, o autoutilitara și un autoturism. La acest moment, unui pasager…

- Polițiștii Serviciului Rutier Vrancea au fost solicitați prin apel 112 sa intervina la locul producerii unui accident rutier-Marașești – Haret -DN2 E85. Conform primelor informații de la fața locului, coliziunea a avut loc intre un camion, o autoutilitara și un autoturism. La acest moment, unui pasager…

- Un barbat din judetul Suceava a fost retinut de politistii Biroului pentru Protectia Animalelor din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean dupa ce a lovit un caine, au anuntat, sambata, reprezentantii IPJ. Potrivit acestora, barbatul in varsta de 36 de ani, care locuia in comuna Darmanesti, este…

- Doi copii mici au murit și alți doi, impreuna cu patru adulți, au fost raniți dupa ce mașina cu care circulau a lovit un copac și s-a rasturat. Accidentul s-a produs marți seara pe E 85, in localitatea Racaciuni, județul Bacau. Un conducator auto, de 28 de ani, din județul Vrancea, in timp ce conducea…

- Un accident a avut loc marti pe DN 2 Focsani-Adjud, in zona localitatii Garoafa din judetul Vrancea, intre doua autovehicule, soldat cu ranirea a patru persoane, dintre care doua sunt incarcerate, dar constiente. Traficul rutier a fost oprit pe sensul catre Focsani.​Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul…

- Accidentul mortal s-a produs pe Drumul National 2D, in comuna Vidra, satul Burca, o ambulanta a SAJ Vrancea care transporta un pacient a lovit un pieton, potrivit IPJ Vrancea.In urma tragediei, traficul a fost blocat pe sensul Vidra-Focșani.Accidentul s-a produs miercuri, la ora 17:57, cand o ambulanța…