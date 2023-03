Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, 22 martie, la ora 11.00, in timp ce polițiștii din Baia Sprie efectuau activitati de dirijare a traficului rutier pe D.J. 184, strada Crizantemei din localitatea Baia Sprie, au efectuat semnal regulamentar de oprire unui autoturisdm, insa conducatorul auto nu a oprit continandu-si deplasarea…

- Asociația Energia Mișcarii in parteneriat cu Asociația Assoc continua campania umanitara pentru Florin Zaharie, super omul fara antebrațe, cu un eveniment inedit la Sala Sporturilor „Lascar Pana” in data de 26 martie 2023, ora 14.00. Programul acestuia va cuprinde: Cateva reprize de cate 10/15 min de…

- Saptamana aceasta a intrat in dotarea I.S.U. Maramureș inca o arma in lupta cu incendiile: un container modular PSI Abroll, de tip rezervor, pentru transport apa, prevazut cu motopompa transportabila. Utilajul a fost testat astazi, in cadrul unui exercițiu, de catre personalul Detașamentului de Pompieri…

- Jandarmii maramureșeni vor fi prezenti la datorie sambata, 25 februarie, pentru a asigura masurile de ordine publica pe timpul desfașurarii meciului de fotbal dintre echipele CS Minaur Baia Mare și Concordia Chiajna, care va avea loc pe stadionul ,,Viorel Mateianu” din Baia Mare, incepand cu ora 11:00…

- Duminica, 12 februarie, la ora 11.11, polițiștii din Targu Lapuș au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier pe DN18B, la km 39+200 soldat cu victima. ”Deplasați la fața locului, polițiștii au stabilit faptul ca un autoturism condus de catre o femeie de 37 de ani din Baia Mare s-a…

- Vineri, 10 februarie 2023, de la ora 17:00, Sala Sporturilor ”Lascar Pana” din Baia Mare a fost gazda unui eveniment special pentru toți iubitorii sportului rege din Maramureș. FC Prietenia a disputat un meci impotriva echipei din Baroul Maramureș, in memoria celui care a fost Octavian Cioltea (Bunicu),…

- Vineri, 10 februarie 2023, incepand cu orele 17:00, se va disputa meciul cu Baroul Maramureș, in memoria lui Octavian Cioltea (Bunicu). Meciul se va disputa la Sala Sporturilor “Lascar Pana” din Baia Mare. Lorul FC Prietenia cuprinde 13 jucatori: Petre Konyicska – Bran Claudiu, Stefan Sarca, Florin…