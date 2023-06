Baia Mare: Ce s-a întâmplat cu câinele bătut de propriul stăpân A fost chinuit, a strigat, iar polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor l-au auzit și l-au salvat. Prima masura de arest preventiv din județul Maramureș pentru incalcarea normelor privind Protecția Animalelor Barbatul de 44 de ani, care a fost reținut ieri de polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor Maramureș, fiind reclamat ca ar fi exercitat, in mod periodic, asupra unui exemplar canin, acte de violența, a fost prezentat in cursul zilei de azi, la Judecatoria Baia Mare. Pe numele acestuia a fost dispusa arestarea preventiva pentru 30 de zile, pentru comiterea infracțiunii de schingiuirea… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Baimarenii reclama orice act de abuz asupra animalelor. Ieri, 6 iunie, cineva a facut o sesizare la poliția din Baia Mare cu privire la posibile acte de ranire/schingiuire a unui exemplar canin. In urma reclamației primite, polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor s-au deplasat intr-un imobil…

- Polițiștii au audiat doi minori și l-au reținut pe unul dintre ei. Aceștia iși antrenau cainii de rasa periculoasa, oferindu-le ca ”victime” alți caini și pisici. Mai multe animale de rasa comuna – caini și pisici – au fost omorate in ”antrenamentul„ unor caini periculoși. Mai exact, doi minori dintr-o…

- La data de 21 mai, la ora 15.30, polițiștii din Targu Lapuș au fost sesizați prin S.N.U.A.U 112 de catre o femeie de 52 de ani din Lapuș, despre faptul ca, un barbat a fost gasit spanzurat intr-o anexa a unui imobil din Lapuș. ”In urma deplasarii la fața locului a echipei operative, a fost identificat…

- Duminica, 7 mai, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice au desfașurat o actiune pe linia prevenirii descoperirii si combaterii faptelor ilicite care se comit pe domeniul contrafacerii și comercializarii de marfuri, in Targul Auto din Satu Nou de Jos. In cadrul activitaților…

- O romanca care a vrut sa iși abandoneze cainele avea sa aiba parte de o situație neașteptata. Aceasta a fost observata din timp de alți oameni. Situația s-a produs in comuna Margineni. Acolo, o tanara de 22 de ani a vrut sa iși abandoneze cainele de talie mica. Aceasta nu avea sa știe insa ca avea sa…

- Oamenii legii au deschis dosar penal pentru uciderea animalelor cu intenție, in urma informațiilor aparute pe rețelele de socializare, dosar in care sunt implicate persoane care au participat la acte de cruzime fara margini, in urma carora au decedat doi cani, unul din rasa Husky Siberian și o femela…

- In perioada 6- 29 martie, polițiștii Compartimentului Sisteme de Securitate din cadrul Serviciului de Ordine Publica, cu sprijinul efectivelor de ordine publica a subunitaților teritoriale au acționat pe linia prevenirii si combaterii faptelor ilegale din domeniul sistemelor de paza și securitate. Activitațile…

- Miercuri, 22 martie, polițiștii de investigare a criminalitații economice au organizat și executat o acțiune pe linia prevenirii, descoperirii si combaterii faptelor ilicite care se comit in domeniul contrafacerii și comercializarii de marfuri in municipiul Baia Mare. Astfel, au fost verificate trei…