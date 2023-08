Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Italiana ca responsabilii aeroportului international din Catania au anuntat ca 30 din zborurile programate de pe aeroportul Catania Fontanarossa Vincenzo Bellini sunt suspendate…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atentionare de calatorie pentru Italia, unde miercuri este Cod portocaliu privind riscul de producere a incendiilor de vegetatie. Potrivit MAE, in Republica Italiana – Insula Sardegna, autoritatile locale au anuntat, pentru miercuri, Cod portocaliu de producere…

- Liderii militari nigerieni au avertizat impotriva oricarei intervenții armate in țara, in timp ce liderii vest-africani se vor reuni duminica in capitala Nigeriei pentru un summit de urgența in care vor decide asupra unor acțiuni de presiune asupra armate

- Autoritatile din Republica Democrata Congo au acuzat fortele armate rwandeze ca au intrat pe teritoriul tarii lor, informeaza Rador.Armata congoleza a emis un comunicat in care descrie presupusa incursiune in provincia Kivu de Nord ca pe "o provocare intolerabila". In acelasi comunicat se mentioneaza…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Belgia ca, in zilele de 29 si 30 iulie, va avea loc o greva a pilotilor filialei Ryanair din aceasta tara. Vor fi perturbari ale zborurilor acestei companii, afectand inclusiv destinatii…

- Cetațenii, care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Regatul Belgiei trebuie sa știe ca in perioada 29-30 iulie 2023, va avea loc o greva a pilotilor filialei Ryanair din Regatul Belgiei. Astfel, vor fi perturbari ale zborurilor acestei companii, afectind inclusiv destinatii din…

- Avand in vedere creșterea semnificativa a numarului cetațenilor romani care calatoresc in strainatate in perioada estivala, Direcția Generala de Pașapoarte transmite urmatoarele informații, in vederea asigurarii unei organizari cat mai ușoare și placute a vacanțelor: Cetațenii romani minori cu varsta…

- In contextul desfașurarii exercițiilor anuale ordinare cu participarea rezerviștilor Forțelor Armate, tehnica militara urmeaza sa se deplaseze spre centrele de instruire ale Armatei Naționale și, ulterior, la locurile de dislocare permanenta. Cetațenii sunt rugați sa nu se ingrijoreze atunci cand vor…