Stiri pe aceeasi tema

- Un mare miting pro-european se va desfașura duminica la Chișinau. Adunarea „Moldova Europeana” va avea loc in Piața Marii Adunarii Naționale. La eveniment vor participa lideri politici din Republica Moldova, dar și președintele Parlamentului European. CITESTE SI O sa taca armele? Papa Francisc…

- Arabia Saudita anunta marti revenirea misiunii sale diplomatice in Siria, o premiera dupa 11 ani de ruptura cu regimul lui Bashar al-Assad de la Damasc, izolat din cauza Razboiului Civil care devesteaza tara, relateaza AFP, citat de news.ro.Bogata monarhie petroliera de la Golful Persic s-a apropiat…

- Ministrul de externe al Siriei, Faisal al-Miqdad, efectueaza o vizita oficiala in Arabia Saudita. Astfel, aceasta vizita este prima la nivel de ministru de externe din Siria in Arabia Saudita, din 2011, cand a izbucnit razboiul civil, si pana in prezent, scrie MILLIYET, potrivit Rador. In comunicatul…

- Qatar și Bahrein iși vor relua legaturile diplomatice, au anunțat miercuri atat agenția de presa din Bahrain (BNA), cat și Ministerul de Externe din Qatar, scrie Rador.Comitetul comun de actiune Bahrein-Qatar a avut cea de-a doua reuniune in Riad, capitala Arabiei Saudite, unde a fost luata aceasta…

- ONU considera ca perchezițiile desfasurate de autoritatile Kievului in cladirile Bisericii Ortodoxe Ucrainene subordonate Patriarhiei Moscovei ar putea avea "caracter discriminatoriu”, relateaza RBC preluat de Rador.Ministerul de Externe al Ucraine insa, a transmis ca libertatea religioasa nu da…

- Ministrul de Externe al Hondurasului, Enrique Reina, "la instructiunile presedintelui Republicii, Xiomara Castro, a comunicat Taiwanului decizia de a rupe relatiile diplomatice" dintre cele doua teritorii, a transmis Ministerul de Externe intr-un comunicat, informeaza news.ro. Astfel, doar 13 natiuni…

- Ministrul de Externe al Hondurasului, Enrique Reina, „la instructiunile presedintelui Republicii, Xiomara Castro, a comunicat Taiwanului decizia de a rupe relatiile diplomatice” dintre cele doua teritorii, a transmis Ministerul de Externe intr-un comunicat, informeaza AFP, citat de Agerpres.Astfel,…

- Kremlinul a confirmat ca președintele Chinei, Xi Jinping, va vizita Rusia, in perioada 20-22 martie. El va sosi in Rusia, la invitația lui Vladimir Putin. In timpul vizitei sale, potrivit Kremlinului, vor fi semnate o serie de documente bilaterale importante, scrie Rador. ”In cadrul discuțiilor ruso-chineze…