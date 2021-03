Bagajul de vacanță. Lista cu tot ce ai nevoie în vacanța de vară Bagajul de vacanța trebuie sa fie o placere și nu o corvoada. Pregatirile pentru a pleca vara la mare, la munte sau chiar in strainatate fac și ele parte din placerile vacanței. Iar noi te ajutam cu sfaturi și sugestii sa nu uiți nimic important acasa. Bagajul de vacanța poate fi facut in timp record, fara sa uiți nimic, daca ești bine organizata și daca iți faci o lista din timp. Dupa ce ai planificat totul și anume cazarea, transportul, excursiile opționale și obiectivele turistice pe care vrei sa le vizitezi, cu doua sau trei zile inainte de a pleca in vacanța, incepe sa iți pui lucrurile… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

