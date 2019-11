Presedintele PSD Giurgiu, senatorul Niculae Badalau, a afirmat ca este necesara o analiza serioasa in partid, iar cei care au condus campania electorala "sa aiba barbatia sa si-o asume" si a spus ca "in politica exista un singur act: demisia sau alegeri".



"In PSD in acest moment trebuie sa avem o analiza serioasa, pe toate structurile partidului. Si e momentul sa luam totusi masuri radicale, nu sa mai peticim. De 3 ani de zile tot am incercat sa peticim, sa ascundem unele deficiente in partid si lucrul asta ne-a adus aici. E foarte clar ca trebui sa ne asumam fiecare dintre noi responsabilitatile…