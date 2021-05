Stiri pe aceeasi tema

- In anul de cotitura a umanitații, ne pregateam sa marcam patimile, moartea și invierea Mantuitorului Hristos, singuri, in case, sau in cel mai bun caz, impreuna cu familia restransa. Și asta pentru ca „ceva”, in care mulți n-au crezut, ne-a invadat lumea, topind viețile semenilor de peste tot. Intamplator…

- Studentul Eduard Boboc, de la Facultatea de Științe, Master Informatica Aplicata in Științe și Tehnologie, anul I, a obținut locul IV la Concursul Energy Challenge organizat de E-on Romania. Energy Challenge este un concurs organizat de e-on Romania care se desfașoara in perioada decembrie – aprilie…

- Anul acesta Evaluarile Naționale pentru clasele a II-a, a IV-a și a VI-a se susțin cu prezența fizica, potrivit regulilor in vigoare, in perioada 12-28 mai 2021. Asta prevede noul Calendar publicat in Monitorul Oficial. Noutatea este reprogramarea Evaluarii Naționale pentru clasa a II-a pentru finalul…

- Compartimentul de Protecție Civila din cadrul Municipiului Bacau anunța ca, in perioada 23.04.2021 – 25.05.2021, se va efectua verificarea, cu acționare locala și de la distanța, a mijloacelor de alarmare (sirene electrice) instalate pe cladirile de pe raza municipiului Bacau. Articolul Suna, din nou,…

- Inspectoratul de Politie Judetean Bacau, prin Compartimentul de Analiza și Prevenire a Criminalitații și Biroul de Siguranța Școlara, in colaborare cu Agenția Naționala Impotriva Traficului de Persoane – Centrul Regional Bacau, cu sprijinul Direcției de Asistența Sociala și Protecția Copilului Bacau,…

- Dupa sporturile individuale, cele de echipa. Iar dupa handbal, volei. Clubul Sportiv Școlar Bacau continua sa-și construiasca rezultatele caramida cu caramida. Ultimul strat de mortar a fost netezit weekend-ul trecut, atunci cand gruparea bacauana a obținut calificarea in semifinalele Campionatului…

- Exercitiu de admiratie Insemneaza filozoful-scriitor in 1960, la Paris: „Extraordinara limba romana! De cate ori revin la ea (sau mai curand visez s-o fac, pentru ca, vai, am incetat s-o folosesc), am sentimentul ca, rupandu-ma de ea, am comis o tradare criminala. Capacitatea ei de-a conferi oricarui…

- In Protopopiatul Onești al Arhiepiscopiei Romanului și Bacaului este in derulare, pana pe 27 aprilie, ediția a V-a a Programului de impadurire „Prețuiește viața, prețuiește natura”. Protopopul de Onești, Ioan Bargaoanu, spune ca aceasta acțiune este rezultatul parteneriatului dintre Arhiepiscopia Romanului…