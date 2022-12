Stiri pe aceeasi tema

- Ultima etapa din 2022 programeaza jocuri importante pentru toate cele trei divizionare C bacauane Un regal de final. Așa ar putea fi considerat programul divizionarelor C bacauane in ultima etapa din 2022 ce se va derula de vineri și pana duminica. In Seria 1, derby-ul rundei va avea loc sambata, de…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a declarat ca obiectivul final al țarii sale este de a deține cea mai puternica forța nucleara din lume, in timp ce promova zeci de ofițeri de armata implicați in recenta lansare a celei mai mari rachete balistice a Coreei de Nord, potrivit presei de stat care a relatat…

- In perioada 18-21 noiembrie 2022, Clubul Sportiv Bronx Powerlifting Club Bacau organizeaza ce-a dea doua ediție a Turneului Internațional „Judo Fara Bariere”, program sportiv cofinanțat de Consiliul Județean Bacau in cadrul programului de utilitate publica „Promovarea sportului de performanța” in anul…

- Ediția a patra a Campionatului Național de karate Isshinryu a reunit, la finalul saptamanii trecute, la Polivalenta din Iași 183 de sportivi, care s-au intrecut, in baza categoriilor de varsta (copii, mini-cadeți, cadeți, juniori și seniori) la patru probe de concurs: kata individual, kata sincron,…

- Data de 10 noiembrie 2022 trebuie incercuita cu roșu in calendarul sportului bacauan. Ea marcheaza revenirea la normalitate. Și faptul ca la Sala Sporturilor „Narcisa Lecușanu” și la Sala de Atletism „Doina Melinte” este din nou apa calda și caldura. Totul, in baza contractului incheiat intre Direcția…

- Dupa cele șase medalii balcanice (dintre care patru de aur) cucerite de luptatorii U17 și U15 de la SCM și CSM Bacau la București, luptele bacauane și-au trecut in cont alte doua prezențe pe podium la turneul internațional Memorialul „Tudor Barbul” Curg competițiile, curg și medaliile. Ba, de cele mai…

- Luna noiembrie este perioada in care liceele bacauane vor sarbatori frumusețea și inteligența, la cunoscutele baluri ale bobocilor, evenimente care pun la incercare și creativitatea organizatorilor. Colegiul Național de Arta ”George Apostu” din Bacau anunța un bal plin de surprize și de fantezie, ”care…

- Dupa o ultima repriza de ploaie, de parca s-ar fi știut ceva de o anumita reuniune, un soare bland și calm, ca inceputul acestei toamne, și-a trimis razele pentru a incalzi și bucura atmosfera intalnirii generației optzeciste a liceenilor de la Targu-Ocna, care s-a desfașurat pentru al treilea an consecutiv,…