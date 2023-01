BACĂU: Se circulă în condiții de iarnă pe toate drumurile din județ. Polițiștii recomandă prudență șoferilor Conform datelor transmise, in cursul acestei dimineți, de conducerea Secției Drumuri Naționale (SDN) Bacau pe sectoarele de drum național din județ se circula in condiții de iarna. „Nu sunt raportate drumuri/sectoare inchise pe fondul caderilor dense de zapada din cursul nopții. De la inceputul avertizarii COD GALBEN de ninsori (vineri dimineața, ora 10.00) SDN BACAU […] Articolul BACAU: Se circula in condiții de iarna pe toate drumurile din județ. Polițiștii recomanda prudența șoferilor a fost publicat in Ziarul de Bacau . Citeste articolul mai departe pe ziaruldebacau.ro…

