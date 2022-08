O autospeciala a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea, aflata in misiune, a accidentat mortal un barbat care traversa strada pe trecerea de pietoni, luni seara, pe DN2, in comuna Filipesti, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Bacau. “La data de 29 august, o autospeciala din cadrul ISU Vrancea, aflata in misiune, avand semnal luminos in functiune, in timp ce se deplasa pe DN 2, in comuna Filipesti, din directia Botosani catre Vrancea, a surprins si accidentat mortal un barbat de 49 de ani, din judetul Neamt, care se angajase in traversarea strazii pe trecerea…