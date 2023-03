Stiri pe aceeasi tema

- A fost o noapte lunga pentru pompieri clujeni! Pompierii din cadrul Detașamentului Dej au intervenit, aseara, pentru a salva doua persoane surprinse de un incendiu care a cuprins o casa de locuit situata pe strada I. L. Caragiale din Dej. Intervenția nu a fost una ușoara, fumul dens cuprinsese toata…

- Incendiul se intinde pe o suprafața de 300 de metri, la etajele superioare ale blocului situat pe strada Pescarilor din municipiul Constanța, informeaza Ziua de Constanța . 37 de persoane au fost evacuate de pompieri, iar alte cateva zeci s-au autoevacuat pana la sosirea echipajelor de intervenție.…

- Pompierii tulceni intervin marți seara pentru stingerea unui incendiu in Delta Dunarii, in apropiere de satul Murighiol. Flacarile au cuprins o suprafața de aproximativ 20 de hectare, iar misiunea salvatorilor se desfașoara cu dificultate.

- Un incendiu a izbucnit in vecinatatea unei capelei din Sibiu. Pompierii au fost solicitați sa intrevina pentru a scoate doua sicrie in care se aflau persoane decedate. „ISU Sibiu intervine de urgenta pentru localizarea si lichidarea unui incendiu izbucnit pe strada Constitutiei la o capela. La fata…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati sa intervina in aceasta dimineata in localitatea Ovidiu, judetul Constanta.Potrivit ISU Dobrogea un incendiu a izbucnit la cuptorul unei vopsitorii auto.Interventia are loc pe strada Livezilor…

- Un incendiu violent a mistuit, joi seara, un garaj dintr-o comuna bihoreana in care se aflau mașini de teren, motociclete și materiale combustibile. Apelul care sesiza producerea evenimentului a fost primit in dispeceratul Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Crișana” Bihor, in jurul orei 20.50.…

- Pompierii din cadrul Detașamentului Turda au intervenit, marți dimineața, la un incendiu care s-a manifestat la un autocamion situat pe strada Alba Iulia din Turda. Apelul de urgența a fost inregistrat in jurul orei 8:32, iar la misiune a luat parte o autospeciala cu apa și spuma. Flacarile s-au manifestat…