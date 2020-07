Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de case, pivnițe și curți, precum și o biserica au fost inundate duminica seara, in urma ploilor abundente cazute in județul Alba, informeaza Agerpres.Potrivit uneiinformari a Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Alba, numai inmunicipiul Alba Iulia, pompierii militari au actionat pentru…

- Un accident de circulație a avut loc astazi, in jurul orei 11:30, pe DN1C, in localitatea Fundatura, comuna Iclod. Din primele informații, un conducator auto in varsta de 71 de ani, din Cluj-Napoca, in timp ce se deplasa pe DN1C, in localitatea Fundatura, pe fondul altor preocupari de natura a-i distrage…

- Accident rutier la iesire din localitatea TuzlaPompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" Constanta au fost solicitati marti seara sa intervina la un accident rutier, produs in judetul Constanta.Conform primelor date oferite de salvatori, este vorba de un accident rutier,…

- Cel putin 60 de gospodarii din localitatea Pipirig au fost inundate, luni dimineata, din cauza viiturii produse pe raul Ozana, iar drumul national DN 15B, care trece prin localitate, a fost acoperit de aluviuni. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt,…

- Mai multe gospodarii din 7 localitati au fost inundate de ploile torentiale care au cazut in cursul noptii de joi spre vineri, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Neamt, Irina Popa. Pompierii au intervenit in municipiul Piatra-Neamt pentru a scoate apa din 3…

- Un batran in varsta de aproximativ 70 ani, din Capalnita, a fost evacuat din locuinta, marti seara, dupa ce demisolul casei sale a fost inundat, in urma unei ploi torentiale care a dus la iesirea din matca a raului Homorodul Mic. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU)…

- Anexele a doua gospodarii din localitatea Novaci au fost afectate de un incendiu declansat in noaptea de marti spre miercuri, pompierii intervenind cu mai multe autospeciale de stingere cu apa si spuma, potrivit unui comunicat de presa al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Giurgiu.Conform…