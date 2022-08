Sesiunea august-septembrie a examenului national de Bacalaureat incepe marti, cu proba scrisa la Limba si literatura romana. Aproape 35.000 de candidati sunt inscrisi la aceasta sesiune. Primele rezultate vor fi afisate in 31 august. Potrivit calendarului sesiunii august-septembrie 2022 a Bacalaureatului, marti este programata proba scrisa la Limba si literatura romana (proba E), miercuri – […] The post Bacalaureat 2022-sesiunea de toamna. Aproape 35.000 de candidati, inscrisi appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .