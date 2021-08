„Bac”-ul de toamnă începe azi: emoţii mari în aproape 1.300 de familii din Iaşi 1.280 de absolventi de liceu din judetul Iasi s-au inscris pentru bacalaureatul de toamna, prima proba scrisa a sesiunii desfasurandu-se astazi, in patru centre de la nivelul municipiului Iasi. Astfel, astazi, 16 august, are loc proba scrisa la Limba si literatura romana, urmand ca maine, 17 august, sa se desfasoare proba obligatorie a profilului, iar miercuri, 18 august, va avea loc proba la alegere a profilului si a specializarii. Pentru sustinerea probelor scrise, in judet s-au inscris 1.280 de candidati, dintre care 876 de candidati din promotia curenta, respectiv 404 candidati din promotiile… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

