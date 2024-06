Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a transmis, miercuri, cu prilejul Zilei Mondiale a Mediului, ca o treime din teritoriul Romaniei și 40% din suprafața agricola se afla in zone care prezinta risc de deșertificare. „Amplificate de schimbarile climatice, deșertificarea și seceta sunt provocari pentru intreaga…

- In cinstea Zilei Mondiale a Mediului, in Romania se semneaza un Memorandum pentru crearea Centurii Verzi București-Ilfov. Ziua Mondiala a Mediului se serbatorește in data de 5 iunie. Memorandumul va fi semnat in dupa-amiaza de 3 iunie 2024, in prezența premierului Marcel Ciolacu. Potrivit unui comunicat…

- Premierul Marcel Ciolacu a adresat, astazi, cu prilejul Zilei Mondiale a Libertatii Presei, un mesaj jurnaliștilor. El considera ca activitatea de jurnalist, cu toate valentele sale, are in sine si un rol de formator al societatii. „Ziua Mondiala a Libertatii Presei, pe care o marcam in a treia zi din…

- Kathleen Kavalec, ambasadorul SUA la București, a subliniat importanța jurnalismului liber și independent intr-o declarație emisa cu ocazia Zilei Mondiale a Libertații Presei. In contextul actual, caracterizat de creșterea dezinformarii și a narațiunilor false, ambasadorul a evidențiat rolul crucial…

- Cu prilejul Zilei Mondiale a Teatrului, sarbatorita in 27 martie, teatrul național din Timișoara organizeaza la Sala 2, in Parcul Civic, mai multe tururi ghidate, care vor avea loc la orele 16:00, 17:00 și 18:00. Cladirea de caramida construita langa fosta cazarma Transilvania a fost, pe rand, manej,…