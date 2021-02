Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce ordinul comun al ministerelor Educației și Sanatații cu regulile pentru redeschiderea școlilor a interzis „schimbul de obiecte personale”, ministrul Educației spune ca floarea este „un simbol”, nu un „obiect personal”, potrivit HotNews. Sorin Cimpeanu a declarat ca Ministerul Educației „nu se…

- Ai 4 zile la dispoziție sa rezolvi noile teste de antrenament pentru Evaluarea Naționala și Bac. Acestea au fost publicate luni de Ministerul Educației și respecta noile programe școlare. Baremele pentru teste vor fi publicate vineri. Este al doilea set de teste model. Primele au fost criticate de asociațiile…

- Elevii care se pregatesc anul acesta pentru Evaluarea Naționala sau examenul de Bacalaureat pot sa iși testeze cunoștințele cu noile materiale puse la dispoziție de catre Ministerul Educației.

- Consiliul Național al Elevilor critica ideea Ministerului Educației pentru structura anului școlar urmator. Elevii se plang ca va fi un dezechilibru semnificativ intre semestre, in condițiile in care primul ar urma sa aiba 14 saptamani, iar al doilea 20 de saptamani. Proiectul Ministerului spune ca…

- Intr-o saptamana poți sa-ți faci idee despre cum va fi la examen. Din 22 februarie, Ministerul Educației ar trebui sa publice teste de antrenament pentru Evaluarea Naționala și Bacalaureat. Ministrul Sorin Campeanu a precizat ca acestea vor ține cont de noile programe adaptate la ceea ce s-a predat…

- Daca tematica examenelor naționale nu este adaptata la situația anului in curs ar fi o negare a evidenței, a spus ministrul educației, Sorin Cimpeanu, intr-un interviu acordat luni dimineața Pro TV. Ministrul a aratat ca programa pentru Bacalaureat și pentru Evaluarea Naționala va fi “puternic adaptata”…

- Sumele sunt prea mici, susține Consiliul Elevilor București despre propunerile facute de primariile sectoarelor 1, 3 și 5 in privința burselor sociale. 150 de lei pe luna au propus autoritațile. Elevii spun ca aceasta este o suma infima și au chemat autoritațile la discuții. La finalul saptamanii trecute,…

- Meciul FC Viitorul FC Hermannstadt se joaca pe 10 ianuarie, la baza Academiei Hagi, de la Ovidiu. Dupa un ultim antrenament in 2020 efectuat pe 31 decembrie, fotbalistii de la FC Viitorul s au reunit in a doua zi a noului an, continuand astfel pregatirea la baza sportiva a Academiei "Gheorghe Hagildquo;.In…