Stiri pe aceeasi tema

- 67,66% este promovabilitatea inițiala, dupa afișarea primelor rezultate la sesiunea de vara a bacalaureatului, in județul Neamț. Numarul liceenilor promovați, anul acesta, este mai mic decat cel de anul trecut, cand s-a inregistrat 73,25% promovabilitatea inițiala (peste media naționala, de 71,4%).…

- Procentul de promovare la examenul de Bacalaureat sesiunea iunie 2018 in judetul Mehedinti este de 60,48 la suta. Doi elevi din judetul Mehedinti au reusit performanta sa obtina media 10 la examenul de Bacalaureat. Ambii sunt elevi ai Colegiului National Gheorghe Titeica din Drobeta Turnu Severin. Este…

- Peste 2.200 de candidati din judetul Alba care au sustinut probele in cadrul examenului de Bacalaureat 2018, sesiunea de vara, pot consulta rezultatele dupa testari. Ministerul Educatiei Nationale a publicat notele si mediile. Eventualele contestatii pot fi depuse astazi, pana la ora 16.00, in centrele…

- EDU.RO REZULTATE BACALAUREAT 2018: Primelor rezultate vor aparea in centrele de examen si pe site-ul bacalaureat.edu.ro pe data de 4 iulie, pana la ora 12:00. In aceeasi zi, vor putea fi depuse contestatiile, in intervalul orar 12:00 – 16:00. Rezultatele finale la Bac 2018 vor fi facute publice in…

- Afisarea primelor rezultate are ca termen data de 4 iulie, pana la ora 12:00, fiind urmata de depunerea contestatiilor intre orele 12:00 si 16:00. Primelor rezultate vor aparea in centrele de examen si pe site-ul bacalaureat.edu.ro pe data de 4 iulie, pana la ora 12:00. In aceeasi zi, vor putea fi…

- REZULTATE BACALAUREAT Hunedoara 2018 EDU.RO. Absolventii de clasa a XII-a afla maine, 4 iulie, de pe portalul EDU.RO primele rezultate la examenul de Bacalaureat 2018. Notele obtinute de elevi la BAC 2018 se vor publica si pe RomaniaTV.net. Vezi aici: REZULTATE BACALAUREAT Hunedoara 2018…

- Un prim hop trecut de absolvenții de liceu care s-au inscris la prima sesiune a examenului de Bacalaureat. Astazi a avut loc proba scrisa la Limba și Literatura Romana, iar candidații au primit la subiectul al III-lea, cel mai greu, genul liric, și nu epic, așa cum s-ar fi așteptat mulți dintre ei.…

- Ministerul Educatiei Nationale a publicat sambata rezultatele finale la examenul de Evaluare Nationala 2018. Reamintim ca in judetul Alba au fos depuse 229 de contestatii, majoritatea la Matematica. De luni pot fi completate optiunile in fisele de inscriere pentru admiterea la liceu. Situatia notelor…