Stiri pe aceeasi tema

- In primele șase luni ale anului curent, numarul oamenilor care au folosit transportul public a scazut aproape in jumatate. Datele Biroului Național de Statistica (BNS) arata ca in luni ianuarie-iunie transportul public a fost folosit de 26,3 milioane de pasageri, cu 48,9% mai puțin ca in perioada similara…

- Exporturile Moldovei in prima jumatate a anului s-au ridicat la $1.170 mlrd.dolari, scazind cu mai mult de 14% fața de aceeași perioada din 2019. Agentia Infotag, citind datele Biroului National de Statistica (BNS) exportul de marfuri autohtone s-a micsorat cu 5,1 % - pina la $902,5 mil. și reexport…

- Agricultorii care, de citeva zile, protesteaza in mai multe raioane ale țarii, au fost blocați de polițiști la intrarea in Chișinau. Potrivit unui activist civic, oamenii legii nu permit oamenilor sa intre in Capitala, transmite Știri.md. "Suntem blocați la Danceni. Nu ne dau voie sa protestam pașnic.…

- Consiliul municipal Chișinau a adoptat joi o decizie care prevede reglementarea amplasarii stațiilor de alimentare cu combustibil și a depozitelor de produse petroliere in limitele teritoriale ale municipiului Chișinau. Documentul stabilește ca stațiile PECO și depozitele de produse petroliere pot fi…

- Un barbat de 32 de ani, originar din Capitala, a fost identificat și reținut pentru comiterea unui omor, la data de 3 iulie, anul curent. Reținerea acestuia a fost posibila datorita implicarii ofițerilor de investigație și ai celor de urmarire penala ai Inspectoratului de Poliție Buiucani, in conlucrare…

- Doar jumatate din parintii din Capitala care au copii la gradinita cer redeschiderea institutiilor prescolare pe timp de pandemie. Asta arata ultimul sondaj efectuat de autoritatile munciipale in acest sens.

- Dezvoltarea infrastructurii in municipiul Chișinau dar și crearea Planurilor General Urbanistic și cel Zonal sint analizate și dejdiocate in cadrul Forumul „Urbanism și Dezvoltare durabila” ediția a IV-a, Chișinau 2020. In debutul evenimentului, primarul general Ion Ceban a vorbit despre necesitatea…

- Terenurile de joaca pentru copii, din zonele verzi, ar putea fi inchise. Despre aceasta a anunțat primarul general Ion Ceban in debutul ședinței primariei Chișinau de astazi. Acesta urmeaza sa solicite parerea experților in acest sens, iar, ulterior, va veni cu o decizie in acest sens.