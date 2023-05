Directorul Teatrului Municipal „Tony Bulandra”, Mihai Constantin Ranin, in calitate de președinte al festivalului, Liviu Cheloiu, producator și Sanda Vișan, noul director artistic, au prefațat ediția 2023 a BABEL Fast. Este al XI-lea an in care Targoviștea devine, cel puțin pentru o saptamana, capitala teatrului, festivalul artelor spectacolului urmand sa inceapa in mai puțin de [...] Articolul BABEL Fast 2023, o ediție inchinata FORMEI a aparut prima data pe Ziarul Dambovita - .