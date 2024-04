Stiri pe aceeasi tema

- Franța ar putea intra intr-un conflict deschis cu Rusia, daca frontul ucrainean se prabușește, arata canalul TV LCI (post francez), care a publicat o serie de scenarii posibile pentru trimiterea soldaților francezi in Ucraina. In primul rand: construcția de fabrici militare in Ucraina sub supravegherea…

- Apar informații inspaimantatoare, dupa recentele declarații facute de catre liderul de la Kremlin, in contextul caștigarii alegerilor prezidențiale din Rusia. O confruntare directa intre Rusia și NATO ar duce lumea „la doar un pas de un Al Treilea Razboi Mondial”, le-a spus președintele rus Vladimir…

- Un conflict pe scara larga cu NATO nu poate fi exclus, a declarat presedintele rus Vladimir Putin duminica seara, la o conferinta de presa la Moscova pentru a marca victoria sa in alegerile prezidentiale, insotite de acuzatii de manipulare, relateaza DPA. In cazul unui conflict pe scara larga cu NATO,…

- Procurorii parchetului de pe langa judecatoria Valenii de Munte fac, luni, perchezitii intr-un dosar care il vizeaza pe primarul comunei Baltesti din judetul Prahova, Ion Radu (PNL). Acesta este suspectat de comiterea infractiunilor de abuz in serviciu, delapidare si conflict de interese.Surse…

- Spitalele din Romania au inceput pregatirile in caz de razboi. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, susține ca țara nostra a inceput sa faca stocuri de materiale sanitare pentru a putea trata raniții in cazul unui conflict militar. El anunta ca Romania a luat un proiect de…

- El a avertizat totodata ca un conflict intre aliații occidentali și Rusia ar putea dura zeci de ani, cu pierderi mari de ambele parți. Invazia Rusiei in Ucraina a aratat ca "pacea in Europa nu poate fi considerata ca fiind de la sine ințeleasa", a precizat acesta.Avertismentul vine inaintea unei reuniuni…

- Andrei Suciu a fost candidatul pentru funcția de primar care s-a clasat de doua ori, consecutiv, pe locul 2 in opțiunile electorale ale turdenilor, atat in 2016, cat și in 2020. Era prezentat un ”specialist” care va salva Turda… Ce mai face azi Andrei Suciu?! Inaintea alegerilor locale din 2016, Andrei…

- Lasați-i pe Nostradamus și Baba Vanga. Evident ca au fost impostori, macar prin faptul ca, atunci cand și-au facut ei previziunile, nici Dumnezeu nu știa ce turnura vor lua lucrurile la decenii sau secole mai tarziu, in istoria umanitații. N-avem noi...