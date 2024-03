Stiri pe aceeasi tema

- O confruntare directa intre Rusia și NATO ar duce lumea „la doar un pas de un al treilea razboi mondial”, le-a spus Putin reporterilor, in timpul discursului prin care a sarbatorit victoria in alegerile prezidențiale și a scos in evidența strategia sa intransigenta in razboiul din Ucraina, scrie Newsweek.…

- Vladimir Putin urmarește o noua ordine mondiala și intenționeaza sa conteste dominația occidentala, dupa ce și-a strans și mai mult controlul asupra puterii in Rusia, cu o victorie record in alegeri, dupa ce a interzis și ucis orice opoziție reala.El a țintit Occidentul susținand ca prezența trupelor…

- Un conflict pe scara larga cu NATO nu poate fi exclus, a declarat presedintele rus Vladimir Putin duminica seara, la o conferinta de presa la Moscova pentru a marca victoria sa in alegerile prezidentiale, insotite de acuzatii de manipulare, relateaza DPA. In cazul unui conflict pe scara larga cu NATO,…

- Premierul finlandez Petteri Orpo a declarat miercuri in Parlamentul European ca "Rusia se pregateste evident pentru un conflict indelungat cu Occidentul si reprezinta o amenintare militara permanenta si vitala pentru Europa", transmite Reuters, potrivit Agerpres. Presedintele rus Vladimir Putin afirmase…

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat miercuri in timpul discursului sau adresat națiunii ca avertismentele statelor occidentale potrivit carora Rusia s-ar pregati sa atace Europa sunt „prostii”, relateaza TASS, conform hotnews.ro. „Occidentul a provocat un conflict in Ucraina, Orientul Mijlociu…

- Un vot anticipat in alegerile prezidentiale ruse a inceput duminica in regiunea ucraineana Zaporojie, potrivit agentiei oficiale ruse de presa Tass, potrivit stiripesurse.ro.Primele persoane care au votat in alegerile prezidentiale ruse sunt locuitori din apropierea liniei frontului si militari.In urma…

- Un vot anticipat in alegerile prezidentiale ruse a inceput duminica in regiunea ucraineana Zaporojie, potrivit agentiei oficiale ruse de presa Tass, relateaza CNN și news.ro. Potrivit Tass, primele persoane care au votat in alegerile prezidentiale ruse sunt locuitori din apropierea liniei frontului…

- Publicația The Telegraph a publicat un nou scenariu pentru un potențial razboi intre Rusia și NATO.In acest scenariu se discuta in felul urmator: Vladimir Putin mobilizeaza 200.000 de soldați in Rusia și incepe o noua ofensiva in Ucraina in primavara anului 2024;Federația Rusa provoaca proteste…