- Trei persoane au fost retinute de DIICOT in legatura cu modul in care mai multi oameni cu dizabilitati erau tinuti in subsolul unui azil din localitatea Bardesti, judetul Mures, administrat de Asociatia “Re-Min”.Potrivit unor surse judiciare, citate de Agerpres, au fost retinuti administratorul si presedintele…

- Directia Nationala Anticoruptie a deschis o ancheta privind savarsirea de catre functionari publici a unor presupuse infractiuni de abuz in serviciu in legatura cu licentierea/supravegherea activitatii centrului de la Bardesti, judetul Mures. Dosarul este deschis in rem. ”Pe rolul DNA a fost inregistrat…

- Un nou caz de abuzuri intr-un centru privat de ingrijiri pentru persoane cu dizabilitați! De aceasta data din Mureș, langa Cluj. Mai multe persoane au fost gasite in subsolul cladirii de reprezentanții Centrului pentru resurse juridice. Atenție, sunt informații care va pot afecta emoțional! Sapte persoane…

- Au aparut primele imagini dintr-un nou azil al groazei, descoperit de Centru de Resurse Juridice, de aceasta data in județul Mureș. CRJ prezinta un raport referitor la situația descoperita la „Caruța Lu' Min” din Bardești, Mureș. In urma sesizarii CJR, premierul Marcel Ciolacu a cerut masuri urgente…