- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat ca in azilurile din Romania se vor monta camere de filmat, pentru ca cei internați acolo sa nu mai fie batuți și chinuiți de personal. „Sper și revin ca procurorii sa lamureasca aceste neconcodanțe. Voi solicita și de la DGASPC Ilfov cu verificarile pe care…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat vineri, 7 iulie, ca fotografiile aflate la dosarele de licențiere ale azilelor de batrani din Voluntari arata una, iar realitatea a fost alta, in contextul in care zeci de batrani au fost gasiti in conditii inumane. El a precizat ca daca era șeful CJ Ilfov,…

- Poze fictive folosite pentru ca azilele groazei sa primeasca aviz de funcționare. Poze fictive pe care funcționarii le foloseau la dosar pentru ca aceste camine sa primeasca avizele necesare funcționarii, in ciuda condițiilor halucinante.Premierul spune ca funcționarii publici au schimbat pozele din…

- Marcel Ciolacu a vorbit despre ororile din azilele de batrani. „Vreau ca prioritate la toate autoritațle care au atribuții de control: o verificare a tuturor acestor centre”, a spus Marcel Ciolacu.Continua ancheta in cazul caminelor groazei din Ilfov. Deși problemele sunt vechi și știute de mai multe…

- Dupa perchezițiile de la centrele de batrani din Voluntari, poliția a reținut 24 de persoane, iar doua au fost plasate sub control judiciar. In urma descinderilor, aproape 100 de persoane au fost preluate de autoritati din trei imobile in care ar fi trebuit sa primeasca ingrijiri. Anchetatorii au stabilit…

- Ministrul Muncii le va prezenta celor doi lideri ce a obținut de pe urma negocierilor cu cei din Comisia Europeana pe reforma pensiilor. Presedintele PSD, Marcel Ciolacu si ministrul Marius Budai se intalnesc, luni, de la ora 13.00, la Palatul Victoria cu premierul Nicolae Ciuca. Ministrul Muncii prezinta…

- Marius Budai anunța ca vine la ora 12 la guvern, a negocierile cu sindicatele, „din respect pentru profesori si pentru ca, luni, copiii sa poata merge la scoala.” „Educatia a peste trei milioane de copii, dar si veniturile a aproape 300.000 de angajati din invatamantul romanesc sunt, evident, mult mai…

- O parte dintre romani au posibilitatea de a primi o pensie in plus, asta doar in cazul in care au contribuit o perioada indeajuns de lunga la sistemul public de pensii. In perioada 27 februarie – 2 martie, Ministrul Muncii și Solidaritații Sociale, Marius Budai, a efectuat o vizita de lucru in Regatul…