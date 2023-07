Azil clandestin în Voluntari. 26 de oameni, găsiţi de autorităţi în sere Caminul Sfantul Andrei din Voluntari, fara licenta, tinea beneficiarii in sere, desi Romania a fost sub avertitari de canicula in ultime zile, transmite Antena 3.Un nou azil al groazei a fost descoperit de autoritati in Voluntari, unde 26 de oameni au fost gasiti in serele din curtea imobilului. Potrivit sursei citate, aceștia au fost transportați la spital pentru ingrijiri medicale.Centrul a fost inchis, iar patronii au primit o amenda de 10.000 de lei. Joi seara, la un azil din Mures au fost gasiti bolnavi cu dizabilitați grave, inclusiv copii, ținuți ascunși in subsol, pe saltele murdare de… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

