- La finalul unui proces foarte clar reglementat, lidera conservatoare Merkel va ceda miercuri fraiele primei puteri economice europene lui Olaf Scholz, care a fost in acelasi timp un adversar politic, dar si ministru de finante si vicecancelar in guvernul pe care l-a condus. Ceremonia de preluare a puterii…

- Un lung capitol al istoriei contemporane a Germaniei se va incheia miercuri, cand Bundestagul il va alege pe social-democratul Olaf Scholz in postul de cancelar, intorcand astfel pagina celor 16 ani ai erei Merkel, relateaza AFP. Prima femeie care a condus Germania, Angela Merkel s-a aflat…

- Angela Merkel le-a adresat sambata germanilor ultimul mesaj video saptamanal in calitate de cancelar, cerandu-le solidaritate in lupta impotriva COVID-119 si facand un nou apel la vaccinare, transmite dpa. “Suntem la mijlocul acestui al patrulea val al pandemiei intr-o situatie foarte grava, care in…

- Angela Merkel le-a adresat sâmbata germanilor ultimul mesaj video saptamânal în calitate de cancelar, cerându-le solidaritate în lupta împotriva COVID-119 si facând un nou apel la vaccinare, transmite dpa."Suntem la mijlocul acestui al patrulea val…

- Cele trei partide politice, SPD, Verzii și FDP au anunțat ca planuiesc sa instaleze guvernul condus de social-democratul Olaf Scholz pana pe data de 6 decembrie. Cronologia este ambițioasa „, a declarat Volker Wissing, secretarul general al liberalilor democrați liberi (FDP), la inceputul discuțiilor…

- Ce urmeaza dupa alegerile din Germania? „The Economist” vorbește despre incurcaturile pe care Angela Merkel le lasa in urma. Și face referire la faptul ca guvernul ei a neglijat prea multe probleme, atat la nivel național, cat și internațional. Potrivit The Economist, in timp ce Angela Merkel se pregatește…

- Social-democratii (SPD) din Germania revendica formarea viitorului guvern, a anuntat duminica secretarul lor general, Lars Klingbeil, in timp ce conservatorii cancelarului Angela Merkel au recunoscut, prin vocea secretarului general Paul Ziemiak, ca au inregistrat “pierderi amare” la alegerile legislative,…

- Vice-cancelarul si liderul social-democrat german, Olaf Scholz, a castigat penultima dezbaterea televizata dinaintea alegerilor generale din Germania de pe 26 septembrie, scrie Euronews, conform Mediafax. Scholz a obtinut 42% dintre voturile celor care au urmarit confruntarea, la mare distanta…