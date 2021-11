Campionatul Mondial pornește azi la drum, naționala Romaniei urmand sa joace vineri primul meci, impotriva Iranului (ora 19:00). Daca e decembrie, e handbal feminin. Azi, in Spania, debuteaza Campionatul Mondial, pentru prima oara cu 32 de echipe la start. Printre ele se afla și Romania, care va alinia o echipa tanara ce are ca obiectiv clasarea intre primele zece formații ale lumii. "Este un inceput de drum pentru noi, unul care are ca scop final Paris 2024. ...