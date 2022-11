Azi e ziua Regelui Charles. Marea frică a familiei regale Azi e ziua Regelui Charles al III-lea. Marea frica a familiei regale se manifesta din plin inca de cand Charles a devenit monarh. El a implinit luni, 14 noiembrie, 74 de ani. Aceasta este prima sa aniversare de cand a devenit monarh, in 8 septembrie, dupa moartea reginei Elisabeta a II-a. Aniversarea lui Charles vine intr-un moment in care apropiații sunt bantuiți de anumite temeri. Regele Charles al III-lea nu are planificate angajamente publice astazi, potrivit BBC . Deși nu sunt programate evenimente oficiale la care sa participe, prima sa zi de naștere ca monarh a fost marcata azi de garzi!… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

