Azi e ziua ei: Doctorița-scriitoare Anca Stuparu și extraordinarele ei „amintiri pandemice”! Anca Stuparu locuieste in New York, acolo unde practica medicina de urgenta in obstetrica si ginecologie. Pe langa aceasta profesie, deloc ușoara, și-a aplecat atenția și asupra scrisului. A reușit, de curand, prin forța condeiului, sa redea cu intensitate atat emoțiile copilariei, cat și pe cele ale…pandemiei! Și pentru ca persoanele deosebite merita macar din cand in cand aprecierea noastra, ii spenem domnei doctor „La mulți ani!”, pentru ca azi e ziua ei. Dar sa pornim povestea. „Pentru mine, ca om, pandemia a fost exact așa cum copilarește am descris-o in cartea recent publicata la Editura… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Gica Hagi (57 de ani), reveniț in țara dupa meciul Rangers Legend - Rangers World, scor 2-3, i-a transmis un mesaj de susținere lui Ovidiu Hațegan, care aseara a suferit un infarct, iar in urma acestuia a fost operat de urgența. Ovidiu Hațegan, cel mai bine cotat arbitru roman al momentului, a suferit…

- Ovidiu Hațegan a suferit un infarct și a fost operat de urgența. Cel mai important arbitru roman al momentului a ajuns de urgența pe mana medicilor chiar in seara trecuta. Acesta este internat la Institutul de Cardiologie Padurea Verde de la Timișoara. Cum se simte acum și care a fost prima reacție…

- Ovidiu Hațegan (41 de ani) a oferit prima reacție dupa ce a suferit un infarct și a fost supus unei intervenții chirurgicale. Ovidiu Hațegan, cel mai bine cotat arbitru roman al momentului, a suferit duminica seara un infarct și a fost nevoie sa fie transportat de urgența la spitalul din Timișoara,…

- Cristian Balaj (50 de ani), fost arbitru, in prezent președinte la CFR Cluj, a comentat situația lui Ovidiu Hațegan (41), operat de urgența la Timișoara dupa ce a suferit un infarct. Ovidiu Hațegan, cel mai bine cotat arbitru roman al momentului, a suferit duminica seara un infarct și a fost nevoie…

- Ovidiu Hațegan, cel mai important arbitru roman al momentului, a fost operat de urgența aseara la Timișoara. Dupa ce a simțit cateva dureri in piept, in timpul unui antrenament, arbitrul de fotbal a mers singur la spital pentru mai multe investigații. Specialiștii au depistat ca Hațegan avea o vena…

- Imagini dezastruoase din SUA, dupa ce un ciclon puternic a lovit mai multe state. Este alerta naționala. In acest weekend, Statele Unite au fost lovite de o furtuna puternica de zapada. Mii de zboruri au fost anulate, iar autoritațile au declarat stare de urgența in New York și in New Jersey. Pericolul…

- Prezentatorul TV Dan Negru cere intervenția urgenta a statului roman, dupa ce școlile din Timișoara s-au inchis din cauza frigului. Administrația Fritz spune ca nu are bani sa cumpere gaz pentru ca societatea locala de termoficare sa furnizeze caldura la parametri optimi, iar guvernul nu ajuta in…