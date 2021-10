Azi e Sfânta Parascheva! Ce e bine să faci de marea sărbătoare. Rugăciunea care trebuie spusă Sfanta Parascheva este praznuita, anual, pe data de 14 octombrie, avand cruce roșie in calendarul ortodox. Este ocrotitoarea Iașiului și a Moldovei și ii ajuta pe cei bolnavi, sarmani și care au necazuri. Moaștele Cuvioasei Parascheva se afla la Iași de mai bine de 370 de ani. An de an, cu aceasta ocazie sunt organizate pelerinaje la care participa credincioșii din intreaga țara. Aceștia merg sa se inchine la moaștele Sfintei Parascheva care se afla la Catedrala Mitropolitana din Iași. Se spune ca aceste moaște au puteri miraculoase, deoarece Sfanta era cunoscuta ca fiind protectoarea celor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Situații in care elevii NU vor merge la școala, daca prezinta anumite semne de boala. Ce trebuie sa știe parinții Societatea Naționala de Medicina Familiei a prezentat recent ce trebuie sa faca parinții pentru prevenirea transmiterii infecției cu Sars-Cov-2 in mediul școlar. Ce trebuie sa știe un parinte…

- Inselaciune cu credite ilegale, in Alba, la o casa de ajutor reciproc. Lovitura de peste 70.000 de lei data de doua femei Inselaciune cu credite ilegale, in Alba, la o casa de ajutor reciproc. Lovitura de peste 70.000 de lei data de doua femei Doua femei din județul Alba au fost condamnate de catre…

- Premierul Florin Citu a afirmat, duminica, la Blaj, ca a intrat in politica pentru a schimba lucrurile in bine pentru oameni, facand referire si la aspecte din copilaria sa, petrecuta la tara, care l-au determinat sa sustina Planul National de Investitii (PNI). Prezent la Blaj, unde a vorbit, in cadrul…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat marti ca la inceputul anului scolar va fi distribuit un formular catre parinti prin care acestia vor putea sa isi exprime acordul sau dezacordul privind imunizarea copiilor lor in unitatile de invatamant. „Dupa ce vom finaliza actiunea de informare… La…

- Ministrul Sorin Cimpeanu a lamurit decizia privind maștile ce pot fi folosite in școli: ”Este o propunere avansata de catre Ministerul Sanatații, care are in vedere consolidarea protecției sanitare atat pentru elevi, cat și pentru cadre didactice. Exista cu siguranța o serie de explicații tehnice pentru…

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare anti-COVID (CNCAV), Valeriu Gheorghita, a anunțat ca din septembrie vor fi echipe mobile pentru fiecare școala, pentru vaccinarea copiilor și a familiilor lor. De asemenea, vor fi acțiuni de informare online la ședințele cu parinții. Riscul de imbolnavire…

- La doar o saptamana de cand au facut cununia civila, Cleopatra Stratan și Edward Sanda s-au casatorit religios. Mirii au pașit in biserica alaturi de parinții lor și de prietenii apropiați in ținute speciale. Edward Sanda a anunțat pe pagina lui de Instagram ca astazi, 22 august, s-a cununat religios…

- Alex Velea se mandrește cu cariera lui din industria muzicala din Romania, dar și cu familia sa. E logodit cu Antonia și impreuna au doi baieți, pe Dominic și pe Akim. Acum, artistul și-a aratat parinții, cei care l-au sprijinit mereu de-a lungul anilor. Ion și Constantina Velea petrec mult timp cu…