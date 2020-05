Azi caniculă, mâine furtună! Diferență de peste 15 grade Azi canicula, maine furtuna! Diferența de peste 15 grade. Vremea va deveni deosebit de calda, luni, 11 mai 2020, anunța meteorologii. Temperaturile maxime se vor situa intre 22 si 32 de grade, mai scazute pe litoral, unde vor fi cuprinse intre 19 si 21 de grade. In unele locuri din țara temperaturile vor urca și pana la 30 de grade. Cerul va fi variabil si izolat, mai ales dupa-amiaza si cu precadere in zona montana, vor fi ploi de scurta durata. Vantul va sufla slab si moderat, cu intensificari la munte, in special la altitudini mari, unde rafalele vor fi de 70…90 km/h, dar, temporar, si in regiunile… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

