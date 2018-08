Stiri pe aceeasi tema

- Consilierul pe probleme de securitate nationala al presedintelui american Donald Trump, John Bolton, si premierul israelian Benjamin Netanyahu au indemnat tarile europene sa-si intensifice presiunile asupra Iranului, in cursul unei intalniri, luni, la Ierusalim, relateaza AFP. John Bolton a sosit duminica…

- Ministrul iranian al Apararii a dezvpluit luni o racheta balistica de noua generatie, potrivit agentiei de presa Tasnim, apropiata conservatorilor, care precizeaza ca este vorba despre racheta Fateh Mobin cu raza scurta de actiune, relateaza AFP. ”Asa cum am promis poporului nostru drag, nu ne vom precupeti…

- Ayatollahul Ali Khamenei, ghidul suprem al Iranului, a afirmat luni ca nu va fi nici razboi, nici negociere cu SUA, informeaza AFP si Reuters. "Oficialii americani vorbesc de ceva vreme cu cinism despre noi. In afara de sanctiuni, ei vorbesc despre razboi si negocieri", a notat Khamenei pe contul sau…

- Ayatollahul Ali Khamenei, ghidul suprem al Iranului, a afirmat luni ca nu va fi nici razboi, nici negociere cu SUA, informeaza AFP si Reuters, potrivit Agerpres. "Oficialii americani vorbesc de ceva vreme cu cinism despre noi. In afara de sanctiuni, ei vorbesc despre razboi si negocieri", a…

- Organizatia pentru Energie Atomica a Iranului (AEOI) considera ca este preferabil ca Teheranul sa ramana in acordul nuclear incheiat in 2015 cu marile puteri, agentia avertizand ca, in caz contrar, Iranul ar pierde sprijinul Uniunii Europene, transmite dpa, potrivit Agerpres. De cand SUA au…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a semnat luni dupa-amiaza ordonanta executiva prin care sunt reintroduse sanctiunile impotriva Iranului, liderul de la Casa Alba denuntand din nou Acordul nuclear "oribil" semnat de marile puteri cu Teheranul."Indemnam toate natiunile sa adopte actiuni prin…

- ''Ne aflam aici pentru a asculta solutii practice, nu lozinci'', a declarat seful diplomatiei iraniene, Mohammad Javad Zarif, in capitala austriaca.Teheranul a conditionat mentinerea intelegerii de garantii din partea celorlalte cinci puteri semnatare ca nu va fi supus izolarii economice…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat marti ca acordul asupra migratiei incheiat intre partidele membre ale coalitiei guvernamentale din Germania pare a fi in concordanta cu legislatia Uniunii Europene, informeaza Reuters, potrivit Agerpres.ro.