Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a declarat marti ca publicarea caricaturilor cu profetul Mahomed in revista franceza de satira Charlie Hebdo este un ''pacat impardonabil'' si o dovada a urii lumii occidentale fata de islam, informeaza EFE.



''Pacatul impardonabil al unei reviste franceze, care a insultat sfantul chip al profetului, a dovedit o data in plus ura si ostilitatea institutiilor politice si culturale din lumea occidentala impotriva islamului si a comunitatii musulmane'', a sustinut ayatollahul Khamenei intr-un mesaj publicat…