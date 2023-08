Compania a refuzat, luni, sa-si faca publica evaluarea. Axiom a spus ca, prin aceasta runda de finantare, fondurile totale atrase pana acum sunt de 505 milioane de dolari. Totodata, compania a obtinut a doua mare finantare din 2023 intre companiile din sectorul spatial, dupa SpaceX a miliardarului Elon Musk. Miscarea vine intr-un moment in care sperantele de dezghetare a finantarii startupurilor spatiale au crescut, dupa ce investitiile in sector au ramas stabile in trimestrul doi, in urma unei scaderi de peste jumatate in primele trei luni ale anului. Axiom, care are si un contract de 1,26 miliarde…