- Pe masura ce vaccinarile in lume avanseaza, apar tot mai multe informații legate de posibile victime sau despre probleme cu anumite loturi de vaccinuri. Producatorul cel mai expus unor știri care provoaca neliniște este AstraZeneca. Mai multe state europene au suspendat, ca masura de precauție vaccinarea…

- Tichetele cadou nu vor mai fi scutite de contribuții, cu anumite excepții, conform unei Ordonanțe de Urgența publicate în Monitorul oficial și despre care HotNews.ro a scris recent. Ordonanța mai are și alte noutați printre care faptul ca nu va mai fi luata în considerare Anexa II privind…

- Sute de profesori au așteptat rabdatori chiar și trei-patru ore la coada pentru a se vaccina la centrul de la Romexpo din București, inca de la primele ore ale dimineții. Increzatori ca vaccinarea va aduce mai multa siguranța in școli, spun ca e musai sa se imunizeze pentru a scapa de pandemie. „Am…

- Dialogul cultural intre cele doua state a reprezentat o constanta in viața sociala a Romania și a Turciei. Prin intermediul relațiilor diplomatice, doua cladiri importante de patrimoniu național din Tulcea și Constanța, reprezentand edificii de cult mahomedan, vor fi restaurate. Administrarea proiectului…

- Ministerul Finanțelor a decis sa puna în dezbatere proiectul privind eliminarea Anexei II din Legea 296/2020, deoarece acolo se afla Turcia, în ceea ce privește lista jurisdicțiilor necooperante. HotNews.ro a scris saptamâna trecuta despre aceasta intenție. Este vorba despre nedeductibilitatea…

- ​Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a avut o întrevedere cu Füsun Aramaz, ambasador al Republicii Turcia în România și cu reprezentanți ai oamenilor de afaceri turci, se arata într-un comunicat al instituției. "Tema discuției a fost identificarea unei soluții imediate…

- Romexpo, the leader of Romania's trade fairs and exhibitions industry, launches #TTRVirtual, the first event in the 2021 exhibition calendar to take place on a digital platform, according to a release sent to AGERPRES on Monday. Romania's Tourism Fair (I) will take place between February 18 and 21…

- In timp ce miniștrii Guvernului Cițu stau mai mult la TV, Nicușor Dan s-a apucat de treaba. Dar primarul Bucureștiului a auzit greșit ce a strigat strada. Oamenii n-au scandat: „Vrem in case ca afara!”. Mai ales cand afara sunt zero grade. Cu ceva vreme inainte sa devina hashtag și strigat de manifestație…