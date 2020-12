Stiri pe aceeasi tema

- ADVERTORIAL. Fundația EUROLINK – Casa Europei, impreuna cu profesorul Miroslav Tașcu-Stavre, expert in evaluarea politicilor de dezvoltare regionala, organizeaza o sesiune de lucru Empowering Banatul de Munte sambata, 21 noiembrie, in intervalul orar 11.00-16.00, la Moldova Noua, cu suportul Asociației…

- Timișoara sau “orașul de pe Bega”, “orașul florilor” ori “inima Banatului” se afla in topul preferințelor turiștilor pentru destinațiile de vacanța din Romania. Este orașul cotat drept unul dintre cele mai bogate patrimonii arhitecturale, nu este deloc sufocat de construcții neidentificate, iar strazile…

- In ultima decada a acestei luni, nu mai puțin de 14 localitați din Romania au fost atestate printr-o hotarare de guvern ca stațiuni turistice de interes național sau local, pe considerentul ca ele au potențial turistic sau resurse naturale și antropice. Dintre acestea, trei se afla in județele Arad,…

- Primul proiect vizeaza debirocratizarea contabilitatii microintreprinderilor prin declaratiile intermediare solicitate de ANAF, (Pl-x nr. 598/2020). ”Cu toate ca legea nu o cere, ANAF solicita aceste raportari intermediare pana si de la microintreprinderi, desi utilitatea lor este aproape zero si nu…

- Chiar daca este pandemie, romanii se gandesc deja la sarbatorile de iarna. Mai sunt aproape trei luni pana la Craciun, dar unele pachete turistice s-au vandut deja integral, in Maramureș. Turiștii cauta, in special, casuțe tradiționale, cu o capacitate de cazare mai mica.

- Chișinau este cea mai populara destinație pentru pasagerii curselor aeriene din Rusia in aceasta toamna. Despre acest lucru a anunțat mass-media rusa, referindu-se la datele Serviciului "Tutu.ru", care a identificat direcțiile aeriene, care au devenit cele mai populare in rindul locuitorilor Rusiei…

- Ciprian Tatarușanu nu va mai ramâne la Lyon, portarul naționalei României urmând sa ajunga, din nou, în Serie A. În Italia, internaționalul român va fi rezerva lui Gianluigi Donnarumma la AC Milan, informeaza Gazzetta dello Sport.Conform jurnaliștilor italieni,…

- • Voluntarii Asociatiei Zenit din Cislau au fost ajutati de jandarmii montani pentru a marca trasee in Muntii Buzaului. Cel mai recent demers de acest fel a avut loc in week-endul trecut. „Fiind in patrulare pe traseul Poarta Vanturilor – Lacul Vulturilor – Vf. Malaia, jandarmii montani din cadrul…