Stiri pe aceeasi tema

- O ucraineanca, in varsta de 34 de ani, a fugit de razboi cu un copil de mana și altul in pantece. Femeia a mers 72 de de ore, iar in momentul in care a trecut granița Romaniei s-a simțit in siguranța. Copilul ei nenascut este bine, deoarece paramedicii SMURD l-au consultat la Punctul de Trecere a Frontierei.

- Punctul de Trecere a Frontierei Valea Viseului nu este deschis tranzitului de persoane, anunța purtatorul de cuvant al Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF) Sighetu Marmatiei, Iulia Stan.

- Situația de la forntiera Romaniei cu Ucraina se precipita. Tot mai multi refugiați sosesc in țara noastra fugind inspaimantați din calea razboiului ce a cuprins mare parte din Ucraina. Avram Gal, in... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Polițiștii de frontiera au arestat doi romani, care au solicitat intrarea in Ungaria pe la punctul de trecere a frontierei rutiere Artand, potrivit unui raport al Poliției maghiare, Un barbat roman a solicitat intrarea in Ungaria, prin punctul de trecere a frontierei rutiere Artand, in dimineața zilei…

- O coloana de camioane lunga de cel putin cinci kilometri este formata, marti, pe autostrada A1 inainte de iesirea din tara prin Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Nadlac II, iar timpul de asteptare pentru soferi ajunge la patru ore, in timp ce numarul arterelor de control nu

- Viata bate filmul in ceea ce privește ancheta declansata de politistii Directiei Generale Anticoruptie si de procurorii Parchetului Bihor in cazul gruparii de spagari din Punctul de Trecere a Frontierei din Bors, scrie ebihoreanul.ro. Un ofiter DGA care are atestat de sofer profesionist a…

- Punctul de trecere a frontierei Giurgiulești-Reni și-a sistat temporar activitatea, pe motiv ca pe partea ucraineana a fost deconectata energia electrica. Politistii de Frontiera recomanda soferilor sa opteze pentru punctul de trecere din proximitate Cișmichioi-Dolinscoe. In acelasi timp, polițiștii…

- Punctul de trecere a frontierei Giurgiulești-Reni și-a sistat temporar activitatea, pe motiv ca pe partea ucraineana a fost deconectata energia electrica.Politistii de Frontiera recomanda soferilor sa opteze pentru punctul de trecere din proximitate Cișmichioi-Dolinscoe.