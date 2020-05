Avocatului Poporului cere prelungirea valabilităţii certificatelor de handicap ”Tinand cont de iminenta incetare a starii de urgenta, va supunem atentiei ca valabilitatea certificatelor de incadrare in grad de handicap expira incepand cu data de 15 mai. (…) Va rugam sa aveti in vedere elaborarea unui act normativ care sa reglementeze situatia persoanelor cu handicap in sensul prelungirii termenului de valabilitate a certificatelor de incadrare in grad de handicap”, se arata in solicitarea postata, marti, pe site-ul Avocatului Poporului. Potrivit solicitarii articolul 39 din Decretul presedintelui Romaniei nr. 195/2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei,… Citeste articolul mai departe pe evz.ro…

